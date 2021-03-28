اتحاد السلة يعلن عن أول بطولة للألعاب الإلكترونية تمهيدًا للمشاركة في بطولة العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن إقامة أول بطولة للألعاب الإلكترونية (E-SPORT - بلاي ستيشن) الخاصة بلعبة NBA 2K 2021.

ويختار الاتحاد المصري لكرة السلة فريق مكون من 7 لاعبين وفقًا لبعض الشروط الخاصة التي تم الإعلان عنها من اجل الحصول على فرصة المشاركة في بطولة أفريقيا الأولى للألعاب الإلكترونية والمؤهلة لبطولة العالم.

وأكد الاتحاد المصري لكرة السلة ان باب قبول تقديم الفرق الراغبة في المشاركة سيتم غلقه يوم الأربعاء الموافق 31 مارس الجاري على أن يتم تسليم البيانات يدًا بيد في مقر الاتحاد أو من خلال الايميل الرسمي للاتحاد.

وجاءت شروط الاتحاد المصري لكرة السلة لقبول الفريق المنتظر له تمثيل مصر في المحافل الدولية كالتالي:

١- لا يقل سن المشارك عن 16 سنة (مواليد 2005) فما فوق الاشتراك متاح للجنسين

٢- يتكون الفريق من 7 لاعبين ويمكن أن يضم الفريق من الذكور والإناث معًا

٣- يمكن التقدم للمشاركة منفردًا أو مع فريقك بحد أقصى 7 لاعبين

٤- تقام البطولة على الجهاز الخاص بكل لاعب نوع PS4

٥- توفر لكل لاعب My Career Profile 95

٧- يتحدث قائد الفريق أو البديل عنه اللغة الإنجليزية بطلاقة

٨- يجب أن يكون لكل لاعب Valid PS ID

Valid PS Subscription

٩- إرسال صورة واضحة لكل لاعب خلفية بيضاء مع صورة ملونة لجواز السفر