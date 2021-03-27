 اعتقال العديد من المحتجين على رئيس بيلاروس لوكاشينكو - بوابة الشروق
السبت 27 مارس 2021 11:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

اعتقال العديد من المحتجين على رئيس بيلاروس لوكاشينكو

ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
د ب أ
نشر في: السبت 27 مارس 2021 - 9:42 م | آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 9:42 م

نظمت في بيلاروس احتجاجات مختلفة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو مصحوبة بتواجد أمني كبير.

واعتقلت قوات الأمن العديد من المحتجين اليوم السبت حسبما أظهرت ذلك مقاطع فيديو عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل مركز ويسنا لحقوق الإنسان أسماء أكثر من مائة شخص اعتقلوا حتى مساء اليوم السبت.

وأظهر مقطع فيديو كيف دفعت قوات الأمن المرتدية للملابس السوداء برجل أرضا فوق أحد المروج بينما مرت النساء بينه وبين قوات الأمن للحيلولة دون إيذائه.

سبق أن تم الإعلان عن هذه الاحتجاجات من خلال نداءات وصفتها فيها المعارضة بأنها أول الاحتجاجات الكبرى خلال العام الجاري.

ولم تتحدث التقارير الإعلامية في البداية عن الحشود التي تجمعت في العاصمة مينسك والمدن الأخرى.

دعت المعارضة إلى تنظيم فعاليات لا مركزية لتحاشي القبضة الأمنية، مشيرة إلى أن هناك العديد من المارة الذين تعرضوا للاعتقال عشوائيا وهم على مواقف الحافلات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك