اعتقال العديد من المحتجين على رئيس بيلاروس لوكاشينكو

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نظمت في بيلاروس احتجاجات مختلفة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو مصحوبة بتواجد أمني كبير.

واعتقلت قوات الأمن العديد من المحتجين اليوم السبت حسبما أظهرت ذلك مقاطع فيديو عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل مركز ويسنا لحقوق الإنسان أسماء أكثر من مائة شخص اعتقلوا حتى مساء اليوم السبت.

وأظهر مقطع فيديو كيف دفعت قوات الأمن المرتدية للملابس السوداء برجل أرضا فوق أحد المروج بينما مرت النساء بينه وبين قوات الأمن للحيلولة دون إيذائه.

سبق أن تم الإعلان عن هذه الاحتجاجات من خلال نداءات وصفتها فيها المعارضة بأنها أول الاحتجاجات الكبرى خلال العام الجاري.

ولم تتحدث التقارير الإعلامية في البداية عن الحشود التي تجمعت في العاصمة مينسك والمدن الأخرى.

دعت المعارضة إلى تنظيم فعاليات لا مركزية لتحاشي القبضة الأمنية، مشيرة إلى أن هناك العديد من المارة الذين تعرضوا للاعتقال عشوائيا وهم على مواقف الحافلات.