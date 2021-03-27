القنصل العام الروسي بالغردقة يفتتح معرض صور لرائد فضاء روسي

افتتح فيكتور فورو بايف القنصل العام الروسي بالغردقة، معرض صور عن رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولي للفنون والنحت الدولي المقام بالمتحف المفتوح بالممشي السياحى بمدينة الغردقة، بحضور عدد كبير من الجاليات الروسية من المقيمين ونزلاء الفنادق السياحية بالغردقة.

يضم المعرض، عددا من الصور الفوتوغرافية لأول رائد فضاء الروسي الجنسية، يوري جاجارين، حيث شهد توافد كبير من الجالية الروسية بالغردقة وذلك بالتنسيق بين القنصلية الروسية بالغردقة ومحمد حميدة منظم فعاليات الملتقى الدولي للنحت والفنون بالمتحف المفتوح بالممشي السياحى بالغردقة، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ٣١ من شهر مارس الجاري.