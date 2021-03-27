متى تصرف التضامن التعويضات لأسر وضحايا حادث سوهاج؟ مستشار الوزارة يجيب

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستقدم التعويضات النقدية والعينية لأسر ضحايا ومصابي حادث سوهاج، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، موضحًا أن بعض الجمعيات وفرت مبالغ نقدية عاجلة سيتم صرفها بنهاية اليوم.



وأضاف هاشم، خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت القطاعات المسؤولة عن التأمينات والمعاشات الاستثنائية لضم أسر مصابي وضحايا الحادث ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، حسب درجة الإعاقة الموجودة وظرف الحادث.



ولفت إلى عمل فرق عمل داخل محافظة سوهاج في كل القطاعات لاستيضاح المعلومات عن المصابين والشهداء وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للشهداء، مشيرًا إلى التعاون مع الجمعيات الأهلية لتوفير أماكن لإقامة الأسر في الجمعيات التي تمتلك أماكن.



وأشار إلى توفير مبلغ نقدي من داخل كل جمعية بقيمة 10 آلاف جنيه لأسرة كل مصاب مبدئيًا، قائلًا إن الوزارة تواصلت مع كل الجمعيات الشريكة داخل محافظة سوهاج أو المركزية التي تعمل على مستوى الجمهورية.



وعن مسارات التبرع لأسر ضحايا ومصابي الحادث، أوضح أن المواطن بإمكانه التبرع للجمعيات الأهلية القريبة المعلن عن أسمائها من قبل وزارة التضامن أو التبرع من خلال المستشفيات وأماكن الإصابة، معلنًا الاتفاق على آلية معينة لتلقي التبرعات لصالح أسر الشهداء والمصابين لتوحيد الجهة التي تتلقى التبرعات.



كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، أمس الجمعة، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا بسوهاج.



