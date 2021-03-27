وزارة التجارة السعودية تحذر مراكز التسوق: الالتزام بالطاقة الاستيعابية للمتسوقين أو الإغلاق

حذر المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية عبدالرحمن الحسين مراكز التسوق "المولات" من التهاون في مراعاة الطاقة الاستيعابية لها، وعدم السماح بدخول أعداد زائدة من المتسوقين، مشدداً على أن ذلك سيعرضها للإغلاق وتطبيق العقوبات النظامية بحقها.

وقال الحسين في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم السبت: "الأيام الماضية تمت ملاحظة ازدحام في بعض "المولات" وتشدد الوزارة على ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابية ومنع دخول العدد الزائد من المتسوقين والفرق الرقابية بوزارة التجارة ستطبق العقوبات النظامية وإغلاق المولات غير الملتزمة فوراً".

كما دعا الحسين المتسوقين إلى تجنب الدخول إلى المنشآت المزدحمة حفاظاً على صحتهم.

وشهدت السعودية قفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لأول مرة منذ نهاية سبتمبر 2020، بعد أن سجلت أمس الجمعة 510 إصابات جديدة بالوباء.