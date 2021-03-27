رئيس النواب اللبناني يبعث برقية تعزية إلى السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

بعث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخرى للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، معزيًا في ضحايا حادث الاصطدام الذي وقع أمس في محافظة سوهاج.

ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام، مساء السبت، جاء نص البرقية: «ببالغ الحزن والأسى تبلغنا اليوم نبأ الحادث المفجع الناجم عن اصطدام القطارين في محافظة سوهاج، وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء وجرح العشرات من أشقائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة».

وتابع: «إنني في هذه المناسبة الأليمة وباسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي، أتقدم من سيادتكم ومن الشعب المصري الشقيق ومن ذوي الضحايا، بأحر التعازي، سائلين المولى العزيز القدير أن يسكن الشهداء الفسيح من جنانه ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل ويحفظكم ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه، وحسبنا إزاء هذا المصاب الجلل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، أمس الجمعة، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا بسوهاج.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الحصيلة النهائية لإصابات ووفيات حادث قطاري سوهاج، قائلة إن الحادث أسفر عن 185 إصابة و19 حالة وفاة، و3 أكياس أشلاء.