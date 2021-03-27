أمين التعاون الخليجي يؤكد دعم المجلس لجهود مصر لإنقاذ السفينة الجانحة

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إن المجلس يتابع باهتمام بالغ بالجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لإنقاذ سفينة الحاويات (إيفر جرين) التي جنحت خلال عبورها قناة السويس.

وأكد الأمين العام، على دعم مجلس التعاون لجهود جمهورية مصر العربية؛ لتجاوز هذه الأزمة، نحو عوده حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها في أقرب وقت.

وتعرضت السفينة البنمية للجنوح، والتي تتبع الخط الملاحي «EVER GREEN»، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وتعبر ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، وتسببت العاصفة الترابية وسرعة الرياح التي بلغت 40 عقدة، في انعدام الرؤية وفقدان القدرة على توجيه السفينة وجنوحها عند المدخل الجنوبي للقناة.