احتجاز أكثر من 170 محتجا على نظام لوكاشينكو رئيس بيلاروس

شنت قوات الأمن في بيلاروس، اليوم السبت، حملة قمع ضد الاحتجاجات الجديدة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ أمد طويل، واحتجزت أكثر من 170 شخصا، واستخدمت القوة بحسب ما ورد من أنباء.

وأظهر مقطع فيديو كيف دفعت قوات الأمن المرتدية للملابس السوداء برجل أرضا فوق أحد المروج بينما مرت النساء بينه وبين قوات الأمن للحيلولة دون إيذائه.

وقال مركز فياسنا لحقوق الإنسان إنه تم احتجاز أكثر من 170 شخصا خلال الاحتجاجات في مينسك، والتي كان أغلبها مسيرات لا مركزية وليست مظاهرة حاشدة كبيرة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

ودعت المعارضة إلى تنظيم فعاليات لا مركزية لتحاشي القبضة الأمنية، مشيرة إلى أن هناك العديد من المارة الذين تعرضوا للاعتقال عشوائيا وهم على محطات الحافلات، بالإضافة إلى عدة ممثلين إعلاميين.

وتم احتجاز نيكولاس كونولي، مراسل قناة دويتشه فيله، لنحو 5 ساعات، حسبما قالت القناة الألمانية في وقت متأخر من اليوم السبت.

وفي تلك الأثناء، دعت زعيمة المعارضة المنفية سفيتلانا تيخانوفسكايا عبر تطبيق تليجرام إلى إجراء مفاوضات مع القيادة الاستبدادية بوساطة دولية من أجل إيجاد "مخرج سلمي من الأزمة في بيلاروس".

وقالت إن أكثر من 750 ألف شخص عبر منصات التصويت عبر الإنترنت صوتوا لصالح إجراء مفاوضات على هذا النسق.