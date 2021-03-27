لم يعد هناك نظام غذائي صحي يمكنه تجنب تناول المكسرات، فلا يخلو منه بالفعل نظام يعتمد الدهون الجيدة والبروتينات والمعادن كعناصر أساسية لامداد الجسم بما يحتاجه من طاقة.
المكسرات بأنواعها تضمن هضما جيدا وتدعم جهازك المناعى، بل وتحمى شرايين القلب والدماغ دون الخوف من أى زيادة محتملة فى الوزن.. فكيف يمكنك أن تحقق طرفى المعادلة: المتعة الغذائية والفائدة فى آن؟
إلى جانب الطعم المرغوب فى أنواع المكسرات المختلفة فإنها إذا ما تم تناولها فى حدود 50 جراما يوميا تعد مصدرا جيدا للدهون حسنة السمعة، إلى جانب ما تحتويه من معادن هامة وبروتين. كما انها بالفعل قد تساهم فى الحفاظ على الوزن الصحى المرغوب إذا أن الشعور بالامتلاء الذى يصاحب تناولها قد يجعلك عازفا عن الطعام كما ان ما بها من دهون جيدة تستغل فى طاقة الجسم ولا تضيف عبئا على الاماكن التى تلجأ إليها الدهون خاصة حول الأمعاء.
كيف يختار منها ما يفيدك؟
ــ إذا أردتها لحماية القلب والشرايين فاختر منها البيكان والكاجو واللوز. الدهون الجيدة فيها تحميك من خطر ارتفاع نسبة الكولستيرول الردىء.
ــ أما إذا أردتها لحماية المخ فإن اللوز والبندق يأتيان على رأس القائمة. الكربوهيدرات فيها مخبأة فى الدهون الجيدة، كما أن البروتين فيها أيضا، الأمر الذى يمنحك طاقة مستمرة بايقاع هادئ طوال النهار.
ــ إذا أردتها لفائدة العضلات فإن الفول السودانى واللوز سيحققان لك الهدف؛ خاصة إذا ما تناولتهما بعد أداء تمريناتك الرياضية.
ــ أما المفاصل فإن الجوز والبندق يعدان أصدقاء لها بمفعولهما المضاد للالتهاب إلى جانب أثرهما فى تحفيز جهازك المناعى.
ــ اللوز وجوز الهند يدعمان جيدا الجهاز الهضمى وعمليات الهضم يساعدان على انتظام حركة الأمعاء وتعتمد عليها الباكتيريا الحميدة فى الأمعاء والتى تقوم بدور هام وحيوى فى إنتاج الفيتامينات خاصة فيتامين ك إلى جانب التفاعلات الحيوية المهمة الأخرى.
ماذا تعنى خمسون جراما يوميا من المكسرات إذا ترجمناها إلى عدد؟
خمسون جراما تعادل فى المتوسط قبضة اليد ممتلئة بالحبات:
40 حبة لوز، 65 حبة سودانى، 30 نصف حبة بيكان، 24 حبة من أنصاف الجوز، 85 حبة فستق، 20 حبة بندق.
كيف تملأ يومك باختياراتك من المكسرات؟
فى الصباح يمكنك أن تبدأ يومك بطبق من السريال مضافا إليه بعض من قطع الفاكهة المتاحة مثل التوت أو الفراولة إلى جانب بعض من أنصاف الجوز وملعقة من العسل الطبيعى.
فى الغداء يمكنك أن تستمتع بسلاطة الخس مضافا إليها شريحة من البرتقال مع حبات البندق بعد تكسيرها إلى انصاف.
حفنة صغيرة من اللوز مع الموز تمنحك شعورا بالامتلاء بعد الظهر.
فى المساء عشاء خفيف وشريحة من الفاكهة مع شريحة من جوز الهند قد تمنحك إحساسا غنيا وتساعد على النوم.