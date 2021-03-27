لم يعد هناك نظام غذائي صحي يمكنه تجنب تناول المكسرات، فلا يخلو منه بالفعل نظام يعتمد الدهون الجيدة والبروتينات والمعادن كعناصر أساسية لامداد الجسم بما يحتاجه من طاقة.

المكسرات بأنواعها تضمن هضما جيدا وتدعم جهازك المناعى، بل وتحمى شرايين القلب والدماغ دون الخوف من أى زيادة محتملة فى الوزن.. فكيف يمكنك أن تحقق طرفى المعادلة: المتعة الغذائية والفائدة فى آن؟



إلى جانب الطعم المرغوب فى أنواع المكسرات المختلفة فإنها إذا ما تم تناولها فى حدود 50 جراما يوميا تعد مصدرا جيدا للدهون حسنة السمعة، إلى جانب ما تحتويه من معادن هامة وبروتين. كما انها بالفعل قد تساهم فى الحفاظ على الوزن الصحى المرغوب إذا أن الشعور بالامتلاء الذى يصاحب تناولها قد يجعلك عازفا عن الطعام كما ان ما بها من دهون جيدة تستغل فى طاقة الجسم ولا تضيف عبئا على الاماكن التى تلجأ إليها الدهون خاصة حول الأمعاء.



كيف يختار منها ما يفيدك؟