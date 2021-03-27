تحقيقات شركتي فوسون وبيونتيك تسفر عن عدم وجود مخاوف بشأن سلامة لقاح كورونا

لم تخلص التحقيقات الأولية التي أجرتها شركة بيونتيك إس اي وموزعها الإقليمي إلى تبين أي مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن شحنات من اللقاحات تم إرسالها إلى هونج كونج، بعد أن أدت عيوب التعبئة والتغليف إلى توقف استخدام اللقاح المضاد لكوفيد- 19 في المدينة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت حكومة هونج كونج في بيان إن النتائج الأولية لم تستبعد احتمال أن تكون عيوب التغليف ناتجة عن عوامل بيئية أثناء النقل لمسافات طويلة. وأضاف البيان أن الحكومة وشركة بيونتيك وشركة شنغهاي فوسون للأدوية يستهدفون إنهاء التحقيق في غضون أسبوع.

وتعرضت حملة التطعيم في المدينة لانتكاسة الأسبوع الجاري عندما علقت هي وماكاو المجاورة مؤقتا استخدام الجرعات المصنعة من قبل بيونتيك بسبب عيوب التعبئة والتغليف.