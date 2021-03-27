 تحقيقات شركتي فوسون وبيونتيك تسفر عن عدم وجود مخاوف بشأن سلامة لقاح كورونا - بوابة الشروق
السبت 27 مارس 2021 9:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

تحقيقات شركتي فوسون وبيونتيك تسفر عن عدم وجود مخاوف بشأن سلامة لقاح كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 27 مارس 2021 - 9:00 م | آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 9:00 م

لم تخلص التحقيقات الأولية التي أجرتها شركة بيونتيك إس اي وموزعها الإقليمي إلى تبين أي مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن شحنات من اللقاحات تم إرسالها إلى هونج كونج، بعد أن أدت عيوب التعبئة والتغليف إلى توقف استخدام اللقاح المضاد لكوفيد- 19 في المدينة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت حكومة هونج كونج في بيان إن النتائج الأولية لم تستبعد احتمال أن تكون عيوب التغليف ناتجة عن عوامل بيئية أثناء النقل لمسافات طويلة. وأضاف البيان أن الحكومة وشركة بيونتيك وشركة شنغهاي فوسون للأدوية يستهدفون إنهاء التحقيق في غضون أسبوع.

وتعرضت حملة التطعيم في المدينة لانتكاسة الأسبوع الجاري عندما علقت هي وماكاو المجاورة مؤقتا استخدام الجرعات المصنعة من قبل بيونتيك بسبب عيوب التعبئة والتغليف.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك