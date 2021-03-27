الصين تستهدف أفرادا من الولايات المتحدة وكندا بعقوبات مع تفاقم الخلاف في شينجيانج

أعلنت الصين عن فرض عقوبات انتقامية على أفراد في الولايات المتحدة وكندا وسط نزاع متزايد بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة الخارجية الصينية اليوم السبت أن العقوبات التي تستهدف رئيس المفوضية الأمريكية بشأن الحرية الدينية الدولية، ونائب برلمانى كندي ، جاءت ردا على العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة قبل أسبوع بناء على إجراءات "تستند إلى شائعات وتضليل معلوماتي".

وأضافت الوزارة أن الحكومة الصينية "مصممة بحزم" على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وتحث الأطراف المعنية "على فهم واضح للوضع والتراجع عن أخطائها".

وتسببت تلك الإجراءات في التوتر مع الغرب بعد أن فرضت عدة دول عقوبات على الصين بسبب مزاعم إساءة معاملة أقلية الأويغور العرقية في إقليم شينجيانج بغرب البلاد.

وتنفي بكين مثل هذه المزاعم وتصفها بأنها "أكاذيب".