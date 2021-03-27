تعطل بدء الإحصاء السكاني في التشيك بسبب مشاكل تقنية

كان من المقرر أن يبدأ إحصاء وطني للسكان مدته أسبوعين في جمهورية التشيك اليوم السبت، لكن بدايته تعطلت بسبب مشكلات تقنية هائلة.

وطولب المواطنون بملء استمارة التعداد عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا. ومع ذلك، فإن الموقع الذي يحتوي على نموذج الاستمارة لم يكن متاحا في يوم انطلاق الإحصاء السكاني بسبب "الضغط الهائل على النظام"، حسبما أعلنت هيئة الإحصاء الوطنية.

واستبعد رئيس الهيئة، ماريك رويتسيك، احتمال وقوع هجوم إلكتروني، لكنه قال إنه ليس من الممكن بعد التنبؤ بمدة تعطل الموقع.

وانتقدت السياسية المعارضة ماركيتا بيكاروفا- أداموفا الخلل عبر موقع تويتر وكتبت تقول : "إذا فشل الفرد في أداء واجبه، يتعرض للعقاب. وعندما تفشل الدولة، تجري الأمور كأن شيئا لم يكن".

ومن المقرر أن ينتقل مفوضو التعداد من منزل إلى منزل في الفترة من 17 أبريل إلى 11 مايو لجمع النماذج الورقية ممن لا يسجلون البيانات عبر الإنترنت.

وتم إجراء آخر إحصاء للسكان في جمهورية التشيك منذ 10 سنوات.