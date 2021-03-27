مصدر لـ الشروق: 100 مليون جنيه خسائر مبدئية لحادث قطاري سوهاج

كشف مصدر بهيئة السكك الحديد عن حجم الخسائر الناتجة عن تصادم قطاري الصعيد بمحطة سكك حديد طهطا بسوهاج بين قطار رقم 157 المميز وقطار رقم 2011 VIP، مما تسبب في وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين.
وأضاف المصدر أن قيمة الخسائر المادية نتيجة الحادث تجاوزت 100 مليون جنيه علاوة على الخسائر التي تتحملها الهيئة نتيجة توقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها 46 رحلة في الذهاب والعودة.
وأشار إلى أن الحركة سوف تظل متوقفة لحين رفع آثار الحادث وإعادة تأهيل المزلقان من جديد.
وأضاف المصدر لـ"الشروق" أن القطار الذي اصطدم من الخلف تبلغ قيمة الجرار الخاص به 25 مليونا بينما تبلغ قيمة عربة الكهرباء 20 مليونا، وهما ضمن اخر صفقة قطارات حصلت عليه السكك الحديد لعربات الركاب الروسية، وذلك ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300عربة جديدة، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر.
وكانت هيئة السكك الحديد قد أعلنت في بيان رسمي ظهر أمس، أنه أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا، تم فتح" بلف الخطر" لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار 157 مما أدى الى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى.