مصدر لـ الشروق: 100 مليون جنيه خسائر مبدئية لحادث قطاري سوهاج

كشف مصدر بهيئة السكك الحديد عن حجم الخسائر الناتجة عن تصادم قطاري الصعيد بمحطة سكك حديد طهطا بسوهاج بين قطار رقم 157 المميز وقطار رقم 2011 VIP، مما تسبب في وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين.

وأضاف المصدر أن قيمة الخسائر المادية نتيجة الحادث تجاوزت 100 مليون جنيه علاوة على الخسائر التي تتحملها الهيئة نتيجة توقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها 46 رحلة في الذهاب والعودة.

وأشار إلى أن الحركة سوف تظل متوقفة لحين رفع آثار الحادث وإعادة تأهيل المزلقان من جديد.

وأضاف المصدر لـ"الشروق" أن القطار الذي اصطدم من الخلف تبلغ قيمة الجرار الخاص به 25 مليونا بينما تبلغ قيمة عربة الكهرباء 20 مليونا، وهما ضمن اخر صفقة قطارات حصلت عليه السكك الحديد لعربات الركاب الروسية، وذلك ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300عربة جديدة، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر.

وكانت هيئة السكك الحديد قد أعلنت في بيان رسمي ظهر أمس، أنه أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا، تم فتح" بلف الخطر" لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار 157 مما أدى الى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى.