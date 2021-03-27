مدير مستشفي سوهاج التعليمي: استقبلنا 15 ضحية من حادث قطاري سوهاج حتى الآن

قال الدكتور أحمد عز العرب، مدير مستشفى سوهاج التعليمي، إن المستشفى استقبلت حتى الآن 15 حالة منهم حالتين توفيتا فور الوصول، من ضحايا حادث اصطدام قطارين في سوهاج.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الجمعة، أنه تم تقييم بقية الحالات وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة، وسط تواجد جميع الأطقم الطبية بالمستشفى والمستشفيات المجاورة فور تلقي إشارة بالحادث.

وتابع: «تلقينا الدعم من جميع الجهات المعنية في الدولة، وأحمد الله أن أغلب الحالات مستقرة، وطبقًا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان، فسيجرى نقل حالتين من مستشفى سوهاج التعليمي إلى معهد ناصر لاستكمال العلاج نظرا لحالتهما الحرجة».

واستكمل: «تم توفير كميات كبيرة من أكياس الدم ووصلنا مجموعة من المتبرعين، وجميع المستلزمات والأدوية التي تحتاجها المستشفى موجودة، وكل الجهات الخيرية تبرعاتها لا تتوقف منذ بداية الحادث، والأطقم الطبية كلها متواجدة منذ وقوع الحادث».

وأوضح أن أغلب الإصابات تتراوح ما بين كسور متفرقة في الجسم وكدمات وارتجاج واشتباه ما بعد الارتجاج، متابعًا: «كانت هناك حالة خطيرة مصابة بنزيف في المخ وكسور متفرقة وخلع في مفصل الحوض ومفصل الركبة، وتم التعامل مع الحالة بواسطة الإسعافات الأولية وأجري اللازم لهذه الحالة، وسينتقل هذا المصاب إلى القاهرة».

وذكر أن الحالات الخفيفة ستبقى تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة، وبعدها يمكنهم الخروج من المستشفى ومتابعتهم في العيادات الخارجية.



