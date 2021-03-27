نائب: الشعب المصري يستحق منا أن نحاسب المقصر والمسؤول عن حادث قطاري سوهاج

قال النائب علاء عاصم، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب، ذاكرًا أن وزير النقل هو المسؤول السياسي الأول عن حادثة قطاري سوهاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الجمعة، أنه طلب الإحاطة الذي تقدم به تضمن البحث وراء من المسؤول عن وقوع الحادث لمنع تكراره مجددًا، متابعًا: «الشعب المصري يستحق منا أن نحاسب المقصروالمسؤول».

وأوضح أنه لابد ن محاسبة المسؤولين عن وقوع الحادث من موظفين وسائقين غير مسؤولين، مضيفًا أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل لن يتهاون في محاسبة المتسببين في وقوع الحادث، على الرغم من أنه يعتبر مسؤول سياسيًا أيضًا عن الحادث.

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.







