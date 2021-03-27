الصين تنشر صورتين جديدتين للمريخ التقطهما المسبار «تيانون-1»

نشرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء (سي إن إس إيه) صورتين جديدتين للمريخ تم التقاطهما بواسطة المسبار الصيني "تيانون-1"، حيث يظهر في الصورتين كوكب المريخ على شكل هلال مع هيئة سطحية واضحة.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن المسبار "تيانون-1" التقط صورا بانورامية للمريخ بكاميرا متوسطة الدقة على متنه حينما كان على بعد 11000 كيلو متر من المريخ على الجانب البعيد من الكوكب المواجه للشمس.

ويعمل المسبار في مدار الوقوف حول المريخ منذ شهر.

وتم تشغيل الكاميرا عالية الدقة والكاميرا متوسطة الدقة ومقياس الطيف المعدني ومعدات أخرى موجودة على متنه على التوالي للقيام باستكشاف المريخ والحصول على البيانات العلمية.