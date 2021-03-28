المبعوث الأممي يؤكد دعم المصالحة الليبية القائمة على الحقوق

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش دعمه الكامل لعملية المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق، داعيا حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى الإسراع بتعيين لجنة مصالحة وطنية، موصياً بأن يتم تعيين امرأة على رأسها.

كما أكد المبعوث الأممي، في كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد عبر الاتصال المرئي، وأوردتها بوابة (الوسط) الليبية اليوم السبت، أن جميع أعضاء مجلس الأمن يطالبون بإجراء الانتخابات في ليبيا بنهاية العام الجاري، كاشفاً عن لقاء سيجمعه مع رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في الأيام المقبلة؛ لمواصلة النقاش حول المجالات التي يحتاج فيها إلى مزيد من الدعم والمساعدة الفنية.

وأوضح أنه زار العديد من العواصم الدولية وأجرى مكالمات هاتفية مع وزراء خارجية عدد كبير من الدول، من بينها الولايات المتحدة واليابان، وانتهوا جميعا إلى ضرورة المضي في خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات في ليبيا بنهاية العام (2021).

وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سوف تستأنف الاجتماعات الدورية لملتقى الحوار السياسي الليبي؛ لمناقشة مجموعة من القضايا بهدف الإشراف العام على تنفيذ أهداف خارطة الطريق.

وشدد على التزامه بدعم السلطات الليبية ومناصرة تحقيق تمثيل المرأة بنسبة 30 بالمائة في المناصب العليا في السلطة التنفيذية المؤقتة، ومتابعة الإفصاح المالي لأعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة، وتنفيذ استجابة فعالة وسريعة لجائحة كورونا (كوفيد 19) وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين بوجه عام.