إنقاذ أكثر من 30 مهاجرا كانوا على متن قارب في البحر المتوسط

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أنقذت منظمة "أوبن آرمز" للإغاثة ومقرها إسبانيا 36 مهاجرا كانوا على متن قارب بعد أن أوشكوا على الغرق في البحر المتوسط.

وأعلنت المنظمة اليوم السبت أن هناك سبع نساء و15 طفلا بين هؤلاء الأشخاص.

كان رجال الإنقاذ التابعون للمنظمة انطلقوا يوم الخميس الماضي من ميناء سيراكوس بجزيرة صقلية لإنجاز المهمة رقم 82 للمنظمة بالبحر المتوسط.

تمكنت المنظمة مؤخرا من إنقاذ 146 لاجئا من أهوال البحر ونقلتهم إلى صقلية في منتصف فبراير الماضي.

ويدور جدل سياسي حول عمليات الإنقاذ.

ويقدم العديد من المهاجرين القادمين من ليبيا التي تدور فيها حرب أهلية على عبور البحر المتوسط إلى أوروبا باستخدام قوارب صغيرة في رحلات محفوفة بالمخاطر في كثير من الأحيان.

ووفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة حول الهجرة فقد توفي ما يزيد عن 230 شخصا وسط مياه البحر المتوسط خلال العام الجاري.