 وفاة أم وبناتها الأربع اختناقا بالغاز غربي الجزائر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة أم وبناتها الأربع اختناقا بالغاز غربي الجزائر

الجزائر - د ب أ
نشر في: السبت 27 مارس 2021 - 11:50 م | آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 11:50 م

أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن أم وبناتها الأربع لقين حتفهن اختناقا بالغاز اليوم السبت، بحي عين البيضاء ببلدة السانية بمحافظة وهران غربي الجزائر.

وأوضحت التقارير أن الأمر يتعلق بأم تبلغ من العمر 42 عاما، وبناتها اللواتي تتراوح أعمارهن بين 3 و15 عاما.

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