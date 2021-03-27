التضامن: نتعاون مع النيابة في حصر مصابي حادث قطاري سوهاج لتحديد قيمة التعويضات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتتماعي، إن إدارة الإغاثة بالوزارة والمتطوعين والجمعيات الشريكة ساهمت في نقل المصابين بجروح بسيطة لإتاحة الفرصة لنقل المصابين الأكثر تضررًا بسيارات الإسعاف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس السبت، أن الهلال الأحمر يقدم المساعدة لوزارة الصحة والسكان خاصة لأنه لديه خبرة في التعامل مع مثل تلك الازمات، مشيرة إلى دور الوزارة في توفير نواقص أسر ضحايا الحادث بالمستشفيات.

وأوضحت أن الوزارة تساهم في توفير الأغذية لأسر الضحايا بالمستشفيات، فضلًا عن تزويدهم بالمفروشات، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع النيابة العامة لاستخراج شهادات الوفاة وحصر المصابين ومعرفة درجات الإصابة التي يتم تحديد قيمة التعويضات بناءً عليها.

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، أمس الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.

