كيف تعتني بنفسك منزليا بعد إجراء عملية الزائدة الدودية؟

أصبح الأطباء حاليا يجرون عملية الزائدة الدودية عبر المنظار أو الجراحة المفتوحة، وفي الحالتين، يحتاج المريض إلى أيام أو أسابيع للتعافي، وخلال هذه الفترة يجب الاعتناء بنفسه في المنزل.



قال كينيث بارك، أخصائي جراحة القولون والمستقيم الكندي، إن إزالة الزائدة الدودية بالمنظار يحتاج إلى عمل شقوق صغيرة في البطن، أما الجراحة المفتوحة، تعتمد على عمل شق واحد كبير، وبعد انتهاء العملية، تحتاج هذه الشوق إلى العناية لفترة معينة.



وأضاف أن عملية الزائدة الدودية تتسبب في ألم وانتفاخ بالبطن وألم بالكتف لمدة 24 ساعة تقريبا، إضافة إلى ضعف وتعب يستمر لأيام، وقد يمتد الأمر للإصابة بإسهال وإمساك وغازات وصداع وغثيان.



وأوضح أن مدة الشفاء تختلف طبقا لنوعية العملية، فالمنظار يحتاج من أسبوع إلى 3 أسابيع حتى يتمكن المريض من العودة للروتين الطبيعي، أما الجراحة المفتوحة، فقد تستغرق من أسبوعين إلى 4 أسابيع، وخلال هذه المدة لن يحتاج المريض للالتزام بنظام غذائي معين.



وأشار إلى أن المريض بمجرد أن يعود للمنزل، عليه أن يتبع نظام عناية معين، وهو الاسترخاء عند الشعور بالتعب وأخذ قسط كاف من النوم لأنه يساعد على التعافي، والمشي كل يوم وزيادة المدة تدريجيا، لأن السير يساعد على منع الالتهابات والإمساك.



وأكد أنه يجب تجنب رفع أي شيء يتسبب في الإجهاد، حتى لو كان طفلا أو أكياس أو حقيبة ظهر ثقيلة، لمدة أسبوعين بعد العملية، إضافة إلى عدم ركوب الدراجات أو الركض أو رفع الأثقال أو التمارين الشاقة، إلا بعد أن يسمح الطبيب بذلك.



وقال أخصائي جراحة القولون والمستقيم، إن الاستحمام يجب أن يتم بعد 24 أو 48 ساعة من العملية، لكن في حالة وجود نزيف مكان الجرح، يجب تجنب الاستحمام إلا بعد أن يسمح الطبيب بذلك.



وأضاف أن المريض يمكن أن يبدأ في قيادة السيارة بعد التوقف عن تناول المسكنات وبعد أن يكون متأكدًا من أنه يستطيع الجلوس بشكل مريح لفترة طويلة، بحسب موقع "خدمات ألبرتا الصحية" الكندي الذي يقدم معلومات صحية.



ونصح بشرب الكثير من السوائل وعدم العودة للعمل إلا بعد أسبوع من العملية، والإكثار من الأطعمة الخفيفة، مثل الدجاج المشوي والزبادي والخبز المحمص، لتجنب الإمساك، مع الالتزام بمواعيد الأدوية التي وصفها الطبيب.



وعن طريقة رعاية الجرح، أكد أخصائي الجراحة أن الشق يحتاج إلى الرعاية لمدة 10 أيام، وعند وجود شريط لاصق على الجرح، فيجب وضعه لمدة أسبوع، وخلال فترة التعافي، يمكن غسل منطقة العملية بالماء الدافئ والصابون بعد 24 ساعة أو 48 ساعة، ثم التجفيف بالتربيت.



وأوضح أنه يجب إبقاء منطقة العملية نظيفة وجافة، مع عدم ارتداء ملابس خشنة، وتناول مسكن للألم قبل تغيير الضمادة بنصف ساعة، وفي حالة التصاق الضمادة بالجرح، فيمكن وضع الماء الدافئ عليها لمدة 10 دقائق للتمكن من إزالتها.



وأشار إلى أنه في حالة المعاناة من ضيق التنفس أو عدم شرب السوائل أو عدم القدرة على إخراج الغازات أو البراز أو عدم الشعور بتحسن على الرغم من تناول المسكنات، أو خروج صديد أو حمى أو ظهور خطوط حمراء حول الجرح أو نزيف، فيجب زيارة الطبيب على الفور.