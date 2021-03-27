 الأردن.. مخاوف من ارتفاع أسعار اللحوم بسبب السفينة الجانحة في قناة السويس - بوابة الشروق
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الأردن.. مخاوف من ارتفاع أسعار اللحوم بسبب السفينة الجانحة في قناة السويس

وكالات:
نشر في: السبت 27 مارس 2021 - 7:24 م | آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 7:24 م

قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردنيه ضيف الله أبو عاقولة، إن هناك مخاوف لدى التجار من سلامة الأغنام المحملة على البواخر وارتفاع أسعار اللحوم، وذلك على خلفية جنوح السفينة" إيفر جيفن" في قناة السويس، ماتسبب في تأخر وصول 7 بواخر أغنام إلى الأردن بالإضافة لعدد من الحاويات.

وأشار إلى أن التأخير يعني تعديل المسار، وبالتالي إضافة نحو 15 يوماً لرحلة من وإلى الشرق الأوسط وأوروبا، في تصريح نقلته وكالة الأردنية الرسمية"بترا".

وأوضح أن البضائع الصادرة والواردة من العقبة باتجاه أوروبا وأمريكا أو غيرها والعكس، ستتأخر بفعل حادثة الباخرة الجانحة، وهو ما سيتحدد خلال الأيام المقبلة، وسيؤثِّر الإغلاق أيضاً على سفن البضائع التي تشحن القمح والحبوب والحديد الخام والخشب والصويا والسيارات وقطعها وحاويات المواد الغذائية والملابس والمواد الأولية ومدخلات الإنتاج وغيرها.

وبين أبو عاقولة أن غالبية المستوردات تأتي من الأسواق الأوروبية، ولاسيما بضائع شهر رمضان والأعياد، فيما وصل بعضها إلى ميناء العقبة وجرى التخليص عليها، وبعضها لم يصل حتى الآن، ما يعني احتمالية تكدّس البضائع في الميناء، بسبب وصولها دفعة واحدة، وبالتالي ستتأخر إجراءات التخليص عليها.

في الوقت نفسه، قال وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات إن بلاده تدرس بدائل لقناة السويس من أجل إدخال بواخر الأغنام.


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