 جونسون يتوقع انتعاشا اقتصاديا قويا واستمرار خطة رفع الإغلاق في بريطانيا - بوابة الشروق
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جونسون يتوقع انتعاشا اقتصاديا قويا واستمرار خطة رفع الإغلاق في بريطانيا

بوريس جونسون
بوريس جونسون
د ب أ
نشر في: السبت 27 مارس 2021 - 4:19 م | آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 4:19 م

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن بلاده ستمضي قدما في سبيلها لرفع الإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد، بعد ما حققته من نجاح في برنامج التطعيم ضد مرض كوفيد-19.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله أمام أعضاء الحزب المحافظ، الذي ينتمي إليه، اليوم السبت إنه في خلال أيام قليلة سيكون بإمكانه الذهاب إلى مصففي الشعر، ثم سأتناول كأسا من الجعة في الحانة.

وتابع جونسون: "لا أرى في البيانات شيئا على الإطلاق يثنيني عن الاستمرار في خارطة الطريق صوب الحرية، وإعادة فتح اقتصادنا، والعودة إلى الحياة التي نعشقها".

وقال رئيس الوزراء: "نجري بعضا من التغييرات المهمة التي سنكون بحاجة إليها عندما ينتعش اقتصادنا في وقت لاحق العام الجاري، ولدى ثقة مطلقة أنه سينتعش بقوة".

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