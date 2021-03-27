الأهلي: نيدفيد جاهز تماما للمباريات بعد مواجهة المريخ السوداني

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اقترب كريم نيدفيد، لاعب وسط الأهلي، من المشاركة في المباريات بعد غياب دام لعامين كاملين بسبب إصابات مختلفة في الركبة، وذلك وفقا لتأكيدات مسؤولي الجهاز الطبي بالنادي.

قال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق "كريم نيدفيد يسير بشكل جيد جدا وسنراه قريبا وبكل قوة، لكن لا يمكن تحديد مدة معينة لجاهزيته التامة".

أما محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، فكان أكثر تفاؤله، مؤكدا عبر قناة أون تايم سبورتس "كريم جاهز تماما للمباريات، لقد تحدث معي طبيب الفريق، ومتحمس جدا لإشراكه".

وأضاف شوقي "يمكن للاعب المشاركة، والرشح الأخير الذي عانى منه فقد اختفى بصورة كلية، وأؤكد أنه بعد عودة الفريق من رحلة السودان لأداء مباراة المريخ، سيشارك نيدفيد بصورة طبيعية".

وأوضح رئيس اللجنة الطبية في ختام تصريحاته "نحاول منح اللاعب أكبر فرصة ممكنة، فالأمر حرص زائد لتفادي تكرار ما حدث، وحاليا يؤدي برنامجا علاجيا خاصا على هامش التدريبات الجماعية".