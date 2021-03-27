كتاب «الأطلس الثقافى لمصر القديمة» الصادر عام 1980 من تأليف أستاذ علم المصريات بجامعة أكسفورد بإنجلترا چون بینز وأستاذ علم المصريات چارومیر مالك. أثنى عليه الدكتور محمود محيى الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى وممثل مصر ومجموعة الدول العربية، واصفا الكتاب فى تدوينة عبر تطبيق «لينكد إن» بأنه سياحة ممتعة فى أروقة الحضارة المصرية القديمة وإبداعاتها المدهشة، وقال: «توقفت كثيرا عند وصف سقارة وأخميم وانبهار الكاتبين بهما؛ وما تفصح عنه سقارة اليوم تأكيد لانبهارهما. أما أخميم التى يزينها أجمل تمثال لأجمل أميرة فرعونية ــ ميريت آمون، فلم نعرف عنها إلا قليلا، وكثيرا ما تحدّث أثريون مهمون منهم الدكتور زاهى حواس أن المكتشف من آثار أخميم يقل عن ٣٠٪؜ مما هو معروف بوجوده».

كما ذكر أن استعراض الكتاب لخريطة الأهرامات ذكّره بالعمل المهم لشيخ الأثريين المصريين الدكتور أحمد فخرى تحت عنوان «الأهرامات المصرية»، و الذى كان والده ــ رحمه الله ــ من المعجبين به، وكثيرًا ما استشهد بكتاباته عند زيارتهما لأهرامات الجيزة وسقارة ودهشور وأبورواش.



ويضم الكتاب ثلاثة أجزاء رئيسية: الأول يقدم تعريفًا بالبيئة الثقافية لمصر القديمة عبر عدة فصول تتناول بالشرح التفصيلى موضوعات حول الجغرافيا والآثار والتاريخ والفن والعمارة، والثانى يأخذ القارئ فى رحلة عبر نهر النيل، حيث يستعرض حوالى 90 موقعًا تم فيها العثور على اكتشافات آثرية هامة أو تضم آثارا عظيمة؛ على غرار مقابر أسوان المنحوتة بالصخور، ومعبد أبى سمبل بالنوبة الذى تم إنقاذه من مياه بحيرة ناصر، وأهرامات الجيزة، وكنوز الملك توت عنخ آمون، والرمال المتحركة بمنطقة «الربع» الأثرية، وغيرها.



وتزيد الكتاب إثراءً المجموعة المميزة التى يحويها من الخرائط والصور الفوتوغرافية ومخططات المواقع والوصف الدقيق للآثار وبقايا المعابد، أما الجزء الثالث والأخير فيتناول جوانب مهمة من المجتمع المصرى والحياة اليومية.