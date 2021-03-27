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الجزيري: نجحت في التسجيل من أول فرصة مع المنتخب

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 27 مارس 2021 - 3:54 م | آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 3:54 م

علق سيف الدين الجزيري، لاعب المنتخب التونسي ونجم الزمالك، على تسجيله هدفين خلال مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الليبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والتي تقام العام المقبل في الكاميرون.

وشارك الجزيري كبديل في اللقاء وسجل هدفين في الشوط الثاني قادا منتخب تونس للفوز بنتيجة 5-2 على منتخب ليبيا في أول مباراة تستضيفها الأراضي الليبية بعد رفع الحظر من قبل الاتحاد الدولي «فيفا» والاتحاد الإفريقي «كاف» والذي كان موجودًا منذ أحداث الثورة الليبية.

وقال الجزيري في تصريحات نقلها موقع «فووت 24» التونسي: «توفيق من الله نجحت في التسجيل من أول فرصة، أطبق ما قاله المدرب وأحمد لله على النتيجة».

وأضاف نجم الزمالك: «الفرصة صعبة وكل لاعب يأخذ فرصته ويُظهر ما لديه ليؤكد أنه يستحق».

وتعد الثنائية هي الأولى للجزيري مع المنتخب التونسي في رابع مبارياته الدولية.


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