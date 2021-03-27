المبعوث الأمريكي لأفغانستان يصل إلى المنطقة لتسريع عملية السلام

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد سافر إلى تركيا ودول في المنطقة لتسريع المفاوضات لإنهاء الصراع في أفغانستان.

وتأتي الرحلة في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس جو بايدن ضغوطا متزايدة لاتخاذ قرار بشأن نشر القوات في أفغانستان، حيث تتواجد قوات عسكرية للولايات المتحدة منذ 19 عاما.

يشار إلى أن الأول من مايو هو الموعد الذي تم الاتفاق عليه بين الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وطالبان في الدوحة العام الماضي لانسحاب جميع القوات الأمريكية.

وأشار بايدن إلى أنه من غير المرجح أن تفي إدارته بهذا الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة، لكنه أوضح أيضا أنه يريد سحب القوات الأمريكية من البلاد.

يشار إلى أن التوصل لتسوية سياسية بين الأطراف الأفغانية لتحقيق ذلك يعد أمرا ضروريا. وبدأت محادثات السلام بين الحكومة وطالبان في سبتمبر الماضي في الدوحة، إلا أنها فشلت في إحراز تقدم كبير.

وقالت وزارة الخارجية إن خليل زاد، الذي بدأ زيارته أمس الأول الخميس "سيشارك الجانبين في جهودهما التحضيرية للمحادثات حول تسوية سياسية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وسلام دائم وعادل".

وتأتي زيارة الدبلوماسي الأمريكي البارز قبل اجتماع دولي الشهر المقبل في تركيا حيث تسعى واشنطن "لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام" بين الأطراف المتحاربة.

ويتوقع خبراء اندلاع حرب أهلية مدمرة بين الفصائل المتناحرة في البلاد حال انسحاب القوات الدولية من البلاد قبل التوصل لتسوية سياسية.