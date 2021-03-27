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نقابة الفلاحين تحتفل بليلة النصف من شعبان

محافظة الغربية
محافظة الغربية
علاء شبل:
نشر في: السبت 27 مارس 2021 - 10:40 م | آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 10:40 م

نظمت نقابة الفلاحين بالغربية، ندوة بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

وتضمنت الندوة التي أقيمت بمقر النقابة بطنطا، تلاوة آيات من القرآن الكريم وفاصل من الابتهالات والتواشيح الدينية، بجانب كلمة للدكتور أحمد فريد سعيد ريس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع طنطا.

وأكد فريد أهمية ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها، وعن ذكرى تحويل القبلة والتي جاءت استجابة للنبي محمد "صلى الله عليه وسلم" وإكرامًا له وأمته.

كما تم استعراض بعض الدروس والعبر المستفادة من تحويل القبلة وشهدها لفيف من أعضاء نقابة الفلاحين بمحافظة الغربية بمراكزها المختلفة.


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