وزير النقل يتعهد بمحاسبة المقصرين في حادث قطاري سوهاج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد وزير النقل كامل الوزير، مستشفى سوهاج العام للاطمئنان على حالة مصابي حادث قطاري سوهاج، والتأكد من تقديم الرعاية الطبية لهم.



جاءت زيارة الوزير عقب تفقده لموقع الحادث الذي وقع ظهر اليوم الجمعة وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.



وأكد الوزير، أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء بتقديم الرعاية الفائقة لكافة المصابين، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.



وتمنى الوزير الشفاء العاجل للمصابين كما عبر الوزير عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.