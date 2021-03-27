الإنتاج الإعلامي: 103 ملايين جنيه أرباح في 2020 رغم جائحة كورونا

أعلنت الجمعية العمومية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، عن تحقيق الشركة أرباحًا تجاوزت 103 ملايين جنيه خلال العام المالي 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم 25، اليوم السبت، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة أسامة هيكل، وبحضور المساهمين وممثلي المؤسسين، واكتمل النصاب القانوني بحضور 78% من مالكي الأسهم.

وشهد الاجتماع موافقة الجمعية العمومية على تقرير مجلس إدارة الشركة بنسبة 100%، حيث أكد أعضاء الجمعية ثقتهم في رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بعد النتائج التي وصلت إليها المدينة خلال السنوات الخمسة الماضية، كما جدَّدت الجمعية ثقتها في رئيس وأعضاء المجلس.

واعتمدت الجمعية توزيع الأرباح بواقع سهم لكل 19 سهمًا بعد أن حققت المدينة أرباحًا تجاوزت 103 ملايين جنيه ،رغم ظروف جائحة كورونا ورغم قيام المدينة بالاستحواذ على98% من أسهم الشركة العربية الفندقية بمبلغ 233 مليون جنيه، وكذلك استكمال إنشاء مركز الخدمات الإعلامية للقنوات العربية والأجنبية بالعجوزة وتزويده بأحدث المعدات والتجهيزات الهندسية لتقديم خدمات مميزة لهذه القنوات.

وفى نهاية الاجتماع، أكد هيكل أن مدينة الإنتاج الإعلامي نجحت في تحقيق التوازن في فترة جائحة كورونا التي أصابت العالم خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن المدينة بصدد الدخول في استثمارات كبيرة خلال الفترة القادمة تحقق المزيد من النمو الاقتصادي لها.

كما وجه هيكل الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على المجهود الكبير الذي بذلوه في العام الماضي والأعوام السابقة، والذي ساهم بشكل كبير في وضع المدينة على الطريق الصحيح وإعادة ثقة العملاء بها بعد أن عانت كثيرًا في الماضي من تدهور أوضاعها الاقتصادية.

وطمأن هيكل المساهمين على وضع المدينة في الفترة القادمة بعد استكمال المشروعات الواعدة التي تقوم الإدارة حاليًا بوضع خطط تنفيذها، والتي تصب في صالح المدينة والمساهمين بها.