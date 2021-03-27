 الآثار تشارك في ساعة الأرض للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة - بوابة الشروق
السبت 27 مارس 2021 10:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

الآثار تشارك في ساعة الأرض للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة

إسلام عبد المعبود:
نشر في: السبت 27 مارس 2021 - 10:38 م | آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 10:38 م

شاركت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم، في الحدث العالمي السنوي "ساعة الأرض" من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، وذلك للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة قامت بإطفاء الإضاءة غير الضرورية ببعض المواقع الأثرية في محافظات الجمهورية، منها قلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومقعد ماماي السيفي ومجموعة السلطان قلاوون بشارع المعز، ومسجدي السلطان حسن والرفاعي، وقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، وقصر عائشة فهمي بالزمالك.

وتابع "بالإضافة إلى إطفاء الإضاءة الخارجية لقلعة قايتباي بالإسكندرية، وقلعة صلاح الدين بطابا، وقصر يوسف كمال بنجع حمادي، ومتحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك