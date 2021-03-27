 اتحاد طلاب جامعة سوهاج يوزع 100 بطانية لمرافقي حادث قطار طهطا - بوابة الشروق
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اتحاد طلاب جامعة سوهاج يوزع 100 بطانية لمرافقي حادث قطار طهطا

اتحاد طلاب جامعة سوهاج يوزع 100 بطانية
اتحاد طلاب جامعة سوهاج يوزع 100 بطانية
محمد عبد المجيد
نشر في: السبت 27 مارس 2021 - 2:59 ص | آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 2:59 ص

وزع اتحاد طلاب جامعة سوهاج 100 بطانية على مرافقي مصابي حادث قطار طهطا والذي وقع ظهر اليوم.

وأكد محمد حمادة رئيس اتحاد طلاب الجامعة على أن حملة التبرع بالدم ما زالت مستمرة ووصل عدد أكياس الدم إلى 270 كيس.

جدير بالذكر أن إدارة الجامعة وجهت المواطنين للتبرع بالدم في عدد من المستشفيات الأخرى التي يتم فيها علاج باقي المصابين.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 165 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج، مشيرة إلى أنه تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات.

 

 

 

 

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