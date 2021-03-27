الأهلي يستعيد معلول ومحمد محمود بعد 3 أسابيع

حدد مسؤولو الجهاز الطبي بالنادي الأهلي موقف عدد من اللاعبين المصابين بصفوف الفريق.

أشار محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي إلى أن علي معلول، سيكون جاهزا خلال 3 أسابيع، مؤكدا أن أموره مستقرة بشأن التعافي من إصابته في العضلة الخلفية.

وشدد شوقي عبر قناة أون تايم سبورتس "ما تردد أن معلول غاضب من طريقة العلاج في الأهلي عار تماما من الصحة، بل اللاعب يشعر بالحنين إلى وطنه، وفضل استغلال فترة التوقف بالسفر إلى تونس، لاستكمال علاجه وهو بجوار أفراد أسرته".

وتابع "معلول لاعب محترف ومحترم، وهو نفس مندهش ما تردد في هذا الشأن".

وواصل رئيس اللجنة الطبية "أما محمد محمود، فقد تعافى تماما من إصابته الأخيرة بقطع في الغضروف، وسيكون جاهزا خلال 3 أسابيع".

من جانبه، أوضح أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، أن محمود متولي مدافع الفريق يشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية بعد تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي في ظل التعافي من جراحة الرباط الصليبي.