البرهان وسلفاكير يعقدان قمة في جوبا

عقد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، قمة ثنائية اليوم السبت، في مدينة جوبا.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن الرئيسين بحثا خلال القمة، العلاقات الثنائية بين البلدين بالتركيز على عملية ترسيخ السلام فيهما، كما استعرضت القمة بصورة أساسية التطورات الخاصة بعملية استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية بالسودان و"الحركة الشعبية شمال" بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.

وأوضح الفريق توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشئون الأمنية، رئيس فريق الوساطة الجنوبية في محادثات السلام السودانية، فى تصريح صحفى في ختام القمة، أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عقد جلسة محادثات قبل انعقاد القمة الرئاسية، مع عبد العزيز الحلو، بحثت الخلافات حول إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة، توطئة لبدء مفاوضات السلام الرسمية بين الطرفين.

وأكد قلواك أن خارطة طريق السلام بين حكومة الفترة الانتقالية، والحركة الشعبية شمال، باتت واضحة، مشيرا إلى أن اللقاء الذى جرى بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة، قطع أشواطا متقدمة فى إطار التفاهمات المشتركة حول اعلان المبادئ.

وأكد قرب اكتمال عملية السلام فى السودان، موضحا أن رئيس مجلس السيادة، ورئيس "الحركة الشعبية، شمال"، سيوقعان غدا الاحد اعلان مبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة، يشهد عليه الرئيس سلفاكير ميارديت، راعي محادثات السلام السودانية.

وقال إن لجنة الوساطة ستقوم مباشرة، بعد توقيع إعلان المبادئ بوضع جدول المفاوضات بين الأطراف، التي أصبحت الآن جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.