أكدت مصادر في هونج كونج، عدم تسجيل أية إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، وتسجيل 6 إصابات وافدة من الخارج.

ونقلت صحيفة "ستاندارد" التي تصدر فى هونج كونج في عددها اليوم أن هذه هي المرة الأولى منذ أربعة أشهر التى لا يتم فيها تسجيل إصابات محلية.

وكانت آخر إصابة محلية في هونج كوند ظهرت فى منتصف شهر نوفمبر الماضى قبل بدء الموجة الرابعة من الجائحة.

وقال مركز الحماية الصحية، إنه تم تسجيل إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بكورونا أمس الجمعة.

وذكرت الصحيفة، أن إجمالي الإصابات بكورونا في هونج كونج بلغ 11 ألفا و440 حالة حتى أمس الجمعة، وعدد الوفيات 205.