 لأول مرة منذ 4 أشهر.. لا إصابات محلية بكورونا في هونج كونج - بوابة الشروق
السبت 27 مارس 2021 10:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

لأول مرة منذ 4 أشهر.. لا إصابات محلية بكورونا في هونج كونج

د ب أ
نشر في: السبت 27 مارس 2021 - 10:12 ص | آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 10:12 ص

أكدت مصادر في هونج كونج، عدم تسجيل أية إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، وتسجيل 6 إصابات وافدة من الخارج.

ونقلت صحيفة "ستاندارد" التي تصدر فى هونج كونج في عددها اليوم أن هذه هي المرة الأولى منذ أربعة أشهر التى لا يتم فيها تسجيل إصابات محلية.

وكانت آخر إصابة محلية في هونج كوند ظهرت فى منتصف شهر نوفمبر الماضى قبل بدء الموجة الرابعة من الجائحة.

وقال مركز الحماية الصحية، إنه تم تسجيل إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بكورونا أمس الجمعة.

وذكرت الصحيفة، أن إجمالي الإصابات بكورونا في هونج كونج بلغ 11 ألفا و440 حالة حتى أمس الجمعة، وعدد الوفيات 205.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك