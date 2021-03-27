قال طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها بعد حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع ظهر أمس الجمعة، مشيدًا بتعامل أهالي سوهاج مع ذلك الحادث ومساعدتهم في إنقاذ المصابين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه لا يوجد حالات حرجة في الوقت الحالي في سوهاج، لافتًا إلى نقل 3 حالات حرجة إلى القاهرة بصحبة وزيرة الصحة.

وذكر أن الإمكانيات الطبية كافية في المستشفيات المتواجدة في سوهاج وأصبحت حالة جميع الإصابات مستقرة، موضحًا أن تصادم قطاري سوهاج حادثة ضخمة، والمصاب كبير.

وأشار إلى أنه بعد حدوث حادث تصادم قطاري سوهاج تم التواصل مع الرئيس السيسي بعد مرور دقيقتين من وقوع الحادث، واستمرت متابعة الرئيس لحظة بلحظة لآخر مستجدات حادث التصادم، مضيفًا أنه تم اتصال آخر مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي تفقد المستشفيات المتواجد بها مصابي الحادث للاطمئنان عليهم.

وأوضح محافظ سوهاج، أن وفد من البرلمان ضم كل من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وأشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمان للحزب، وعلاء عابد رئيس لجنة النقل، قاموا بزيارة مستشفيات سوهاج الجامعي والعام والتعليمي للاطمئنان على حالة المصابين في حادث تصادم القطارين.

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، أمس الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.

