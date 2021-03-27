وكيل مجلس النواب: البرلمان لن يترك حق ضحايا حادث قطاري سوهاج

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالعزاء لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، مشيرًا أنه سيقوم بجولة ميدانية صباح اليوم لمساندة المصابين وتقديم الدعم لهم ولأسرهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الجمعة، إن جميع المسؤولين في مصر على قلب رجل واحد، بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وباقي المسئولين، ذاكرًا أن الشعب أظهر تكاتفه في تلك الأزمة.

وأشار إلى ضورة الوقوف على حادثة تصاد القطارين ومعرفة أسباب وقوعها، لمنع تكرار حدوثها مجددًا، مضيفًا أن مثل تلك الحوادث متكررة ولا يتم معرفة أسبابها.

وناشد الجميع بعد استباق الأحداث وانتظار بيان النيابة العامة حول أسباب وقوع الحادث، متابعًا: «إحنا كبرلمان هيكون لينا وقفة قوية ومش هنسيب حق اللي راحوا».

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، أمس الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.

