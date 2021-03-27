بلومبرج: الرئيس المكسيكي يوجه صفعة لإصلاحات قطاع الطاقة بمشروع قانون جديد

أرسل الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مشروع قانون إلى الكونجرس في بلاده، في مسعى إلى منح شركة النفط الحكومية "بتروليوس مكسيكانوس" سيطرة أكبر على سوق الوقود، في خطوة اعتبرتها وكالة بلومبرج للأنباء فى نبأ لها اليوم السبت أنها توجه ضربة لإصلاحات الطاقة في البلاد.

وأوضحت الوكالة ، نقلا عن مسودة قالت إنها اطلعت عليها، أن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومة على توزيع الوقود والواردات والتسويق، وستسمح بتعليق تصاريح الشركات الخاصة "عندما يُتوقع وجود خطر وشيك على الأمن القومي أو أمن الطاقة أو الاقتصاد الوطني".

كما سيسمح ذلك للشركة المعروفة باسم "بيمكس"، بالسيطرة على المنشآت التي تم تعليق تصاريحها.

وقال خيسوس راميريز ، المتحدث باسم الرئاسة ، إن الاقتراح سيناقش في مجلس النواب التابع للكونجرس الأسبوع المقبل.

وسيمثل هذا الإجراء إذا تم تمريره أكبر تراجع حتى الآن عن الإصلاحات الهيدروكربونية التي أنهت احتكار الدولة للنفط في عامي 2013 و 2014، وفقا لبلومبرج.