ارتفاع نسبة الإصابة بعدوى كورونا في ألمانيا

تواصل معدلات العدوى بكورونا ارتفاعها في ألمانيا بعد مرحلة تباطأت خلالها وتيرة الإصابات.

وقال معهد روبرت كوخ للأمراض إن معدل الإصابة على مدار 7 أيام في آخر إحصائية صدرت صباح اليوم السبت، بلغ 124 لكل مئة ألف شخص خلال 7 أيام.

غير أن هذا المعدل لم يصل إلى النسبة الأكبر التي بلغتها حتى الآن وهي التي سجلت في 19 يناير الماضي حيث وصلت إلى أكثر من 131 إصابة جديدة لكل 100 ألف خلال سبعة أيام.

وتعكس البيانات وضع لوحة معلومات المعهد في الخامسة من صباح اليوم السبت، ويمكن أن تطرأ عليها تغيرات لاحقة على مدار اليوم نظرا لوصول بعض النتائج متأخرة من الولايات إلى المعهد.

كان مؤشر معهد روبرت كوخ أمس الجمعة بين أن الإصابة بلغت 119 لكل مائة ألف بينما لم تتخط قبل أسبوعين 76 لكل مائة ألف.

ترصد المعدلات نسبة الإصابة لمدة سبعة أيام لكل مائة ألف شخص وهي مؤشر هام لمسار الوباء.

وبعد انخفاض عدد الإصابات ا لجديدة بشكل كبير في منتصف فبراير تقريبا، ارتفعت أعداد الإصابة مؤخرا بشكل حاد مرة أخرى – وهو ما يعزوه الخبراء أيضا إلى الانتشار الواسع للسلالات الأكثر عدوى.

وأبلغت السلطات الصحية في ألمانيا أن معهد روبرت كوخ للأمراض أعلن صباح اليوم السبت عن وقوع 20472 إصابة جديدة أمس الجمعة.

إضافة إلى ذلك سجلت 157 وفاة جديدة في غضون 24 ساعة ، بينما كانت الأعداد المسجلة قبل أسبوع بالضبط هي 16033 إصابة جديدة بالعدوى ووفاة 207 أشخاص خلال يوم واحد.

وصلت حالات العدوى المسجلة إلى أعلى مستوى لها في ألمانيا يوم 14 يناير الماضي حيث بلغت 1244 إصابة بالعدوى في يوم واحد.