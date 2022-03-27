وزيرة السياحة النمساوية: حرب أوكرانيا وجائحة كورونا يعطلان تعافي القطاع السياحي

أكدت اليزابيث كوستنيجر وزيرة السياحة النمساوية اليوم أن جائحة كورونا المستمرة والحرب في أوكرانيا يقللان من الآمال في العودة السريعة لقطاع السياحة فى البلاد الى طبيعته بما في ذلك السياحة الداخلية.

وقالت الوزيرة - في تصريحات لها اليوم الأحد - إنه بسبب كورونا وحدها انخفضت الحجوزات في موسم الشتاء السابق بنسبة 40% عن مستوى ما قبل الأزمة في شتاء عام 2019 ولكن مقارنةً بفصل الشتاء الماضي فقد تضاعف عدد الحجوزات هذا العام بزيادة قدرها 29.7 مليون حجز.

وذكرت الوزيرة أن موسم السياحة الشتوي الماضي كان فاشلا حيث لم يُسمح إلا برحلات العمل والإقامات في المنتجعات الصحية.

ومن جهته، قال توبياس توماس المدير العام للإحصاءات في النمسا أن السياحة النمساوية تتعافى ببطء من أزمة كورونا حيث أظهرت بيانات شهر فبراير الماضي على وجه الخصوص علامات قوية على التعافي.

وأشار الى أنه فى العام الجاري وحتى شهر فبراير الماضي كانت هناك علامات واضحة على التعافي مع وجود عجز بنسبة 27.9 في المائة في الليالي السياحية مقارنة بنفس فترة الشهرين في عام 2020 (قبل أزمة كورونا مباشرة).