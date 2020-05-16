 إصابة أربعة جنود في انفجار قنبلة بجنوب تايلاند - بوابة الشروق
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إصابة أربعة جنود في انفجار قنبلة بجنوب تايلاند

أ ش أ
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 9:00 ص | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 9:00 ص

 أعلنت شرطة ناراثيوات التايلاندية اليوم الأحد عن إصابة أربعة جنود في انفجار قنبلة في منطقة سي ساخون بجنوب البلاد الليلة الماضية.
ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن الشرطة قولها إن الحادث وقع عندما كانت سرية تضم ثمانية أفراد يسافرون في شاحنتين صغيرتين في طريق العودة إلى قاعدتهم بعد حضور حدث رياضي في بان تامونج في تامبون.
وأضافت أنه بين قريتي كادي ولوينج، تم تفجير عبوة ناسفة عن بعد كانت مزروعة على الطريق ما أدى إلى إصابة قائد السرية بجرح عميق في الساق اليمنى بينما أصيب ثلاثة أفراد آخرين بجروح طفيفة تم نقلهم إلى مستشفى سي ساخون.
وتجري حاليا الشرطة المحلية التحقيق في الحادث الذي كان يعتقد في البداية أنه عمل إرهابي قام به متمردون جنوبيون.


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