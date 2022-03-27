بريطانيا: لن نرفع العقوبات عن روسيا قبل انسحابها بشكل كامل من أوكرانيا

اقترحت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، إمكانية رفع العقوبات المشددة على الكيانات الروسية والأوليغارشية وشركات الطيران والبنوك الخاصة، إذا أوقفت القوات الروسية الهجوم داخل أوكرانيا وسحبت جميع قواتها، والتزمت بإنهاء العدوان المستمر منذ شهر.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في مقابلة مع صحيفة «صنداي تلجراف» البريطانية، صباح الأحد، إن العقوبات المفروضة على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تُلغى إذا تخلت موسكو عن الحرب.

وأضافت في تصريحاتها: «ما نعرفه هو أن روسيا وقعت على العديد من الاتفاقيات التي لا تمتثل لها، لذلك يجب أن تكون هناك أدوات قوية للتعامل معها وأهمها العقوبات»، مشيرة إلى أن رفع العقوبات عن روسيا غير مرتبط فقط بالوقف الكامل لإطلاق النار والانسحاب من أوكرانيا، ولكن تقديم التزامات بعدم وقوع المزيد من العدوان.

وأشارت تروس، إلى أن العقوبات الغربية الصارمة على روسيا، كان لها تأثير وخيم على الاقتصاد وأضرت بالشركات، محذرة من فرض المزيد من العقوبات على روسيا، حال استمرار عدوانها على أوكرانيا.

وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 65 فردا وشركة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب مستجدات نشرتها وزارة الدفاع البريطانية، تشمل العقوبات شركة «كرونشتات» الروسية لتصنيع الأسلحة بوصفها مصنعا للطائرات العسكرية المسيرة «أوريون»، وغيرها من الطائرات المسيرة.

وجاء في البيان المستند إلى معلومات من أجهزة الاستخبارات البريطانية: «هذه الأنظمة نشرت على نطاق واسع في الغزو الروسي لأوكرانيا».

وأضاف: «من المؤكد تقريبا أن الدفاع الجوي الأوكراني القوي لديه طائرات مأهولة محدودة خلف خطوط جبهته، وبالتالي فإنه من المرجح بشدة أن روسيا اضطرت لاستخدام المزيد من الطائرات المسيرة».

وتستهدف العقوبات تدمير المجمع الصناعي الدفاعي الروسي، وتقييد قدرته على استبدال أي طائرات مسيرة تمت خسارتها.

وقدمت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، بعض العقوبات الجديدة ضد الأقطاب والمؤسسات الروسية مثل المصارف، أول من أمس (الخميس).