 الخارجية الروسية: نعمل مع الأطراف كافة لتهدئة الاوضاع في إقليم ناجورنو كاراباخ - بوابة الشروق
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الخارجية الروسية: نعمل مع الأطراف كافة لتهدئة الاوضاع في إقليم ناجورنو كاراباخ

أ ش أ
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 1:24 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 1:24 م

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أنها تعمل مع الأطراف كافة لتهدئة الوضع المتوتر في إقليم "ناجورنو كاراباخ" المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.

وأعربت وزارة الخارجية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - عن قلقها البالغ إزاء الاختراق المسلح للمنطقة الخاضعة لمسؤولية قوات حفظ السلام الروسية، وانتهاك وقف اتفاق إطلاق النار.

وأشارت إلى أن هذه الوقائع تتعارض مع الاتفاق الذي وقعته كل من أذربيجان وأرمينيا مع روسيا في نوفمبر لعام 2020.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - في وقت سابق - أن القوات المسلحة الأذربيجانية دخلت منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في إقليم "ناجورنو كاراباخ" وأقامت نقطة مراقبة كما شنت 4 غارات بطائرات مسيرة.

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