قطر: نتطلع لنهاية سعيدة للملف النووي الإيراني



قال خالد العطية نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للدفاع القطري اليوم الأحد، إن بلاده ظلت تتطلع منذ فترة للنهاية السعيدة للملف النووي الإيراني .



جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى الدوحة العشرين الذي أنطلق أمس السبت.



وأضاف الوزير القطري "أنه اذا ما اثمر الاتفاق النووي ووصل إلى نتيجة إيجابية علينا أن ننتقل إلى المرحلة الثانية التي ظللنا نحن في قطر نشجع شركاءنا في المنطقة عليها وهي إننا بحاجة لصياغة إطار أمني بين اللاعبين في هذه المنطقة".



وأكد"أي تطور في الملف النووي الإيراني سينعكس إيجابا على المسائل الأخرى الخاصة بالإقليم، وهذا ماظللنا نشجع عليه منذ فترة طويلة. وفي نهاية المطاف لايمكن أن نفصل بين الدول عن بعضها البعض في هذه المنطقة وعلينا أن نتعايش مع بعضنا البعض ، وأفضل طريقة لذلك أن تكون لدينا اتفاقية إطارية بين هذه الدول".



من جانبه، أكد كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، في مداخلة بالمنتدى أن الاتفاق النووي قد بات وشيكا ويتوقف الأمر على الإرادة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية التي انسحبت من الاتفاق في العام 2018.



وشدد على رغبة إيران في التوصل لإتفاق يضمن مصالحها ولا يتعارض مع سيادتها واستقلالها .



وتابع أن ذلك مهم من جهة إقامة علاقات طبيعية بين إيران ودول المنطقة والعالم، مؤكدا على رفض إيران الخضوع أو الإقدام على مايمس استقلالها.



وحول النزاع الأوكراني، قال المسؤول الإيراني إن بلاده تقف على الحياد النشط وتجري اتصالاتها بين طرفي النزاع لإيجاد حل سلمي عبر الحوار، مؤكدا على رفض غزو دولة لأخرى.



وأوضح "نتوقع الكثير من التغيرات الاستراتيجية والمزيد من الانقسام بين الشرق والغرب، مما سيؤثر على مناطق كثيرة في العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط وعلينا أن نكون جاهزين".