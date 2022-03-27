قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن متوسط الإصابة الأسبوعية بفيروس كورونا 625 إصابة و8 وفيات، لافتًا إلى أن مصر تشهد انخفاضًا مستمرًا في عدد الحالات منذ منتصف فبراير الماضي، وحتى الآن.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن معدلات الإصابة والوفيات المجتمعية مستمرة في الانخفاض على مدار 5 أسابيع، مشيرًا إلى انخفاض نسب إشغال الأسرة بوزارة الصحة المخصصة للعزل أو المستشفيات الجامعية.

وأوضح أن انخفاض نسب الإشغال، دفع الوزارة إلى تخصيص 7 مستشفيات لعزل حالات كورونا فقط، قائلًا إن مصر طعمت حتى الآن 52% من الفئات المستهدفة بشكل كامل، بعد الانتهاء من تطعيم 33 مليون مواطن.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الأمر أدى إلى مناعة مجتمعية مكتسبة، خلال الفترة الماضية، معقبًا: «كلنا كنا عارفين وسامعين، تقريبًا مفيش حد متصابش بكورونا؛ ونسبة الإصابات بمتحور أوميكرون بلغت 92% والباقي دلتا».

وأعرب عن أمنياته في استكمال حصول المواطنين على لقاح كورونا والجرعات المعززة، مناشدًا المواطنين تطعيم أولادهم، ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تبدأ غدًا الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام؛ من أجل تلقيح الفئات المستهدفة.