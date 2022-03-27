أفغانستان تسمح بخروج النساء للحدائق 3 أيام فى الأسبوع

أعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى إمارة أفغانستان الإسلامية أن النساء يمكنهن الذهاب إلى الحدائق ثلاثة أيام فقط أسبوعيا، بينما يمكن للرجال الذهاب أربعة أيام.

ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء عن الوزارة قولها إنه «بموجب ذلك، سيتم إخطار جميع أصحاب الحدائق والمسئولين فيها أن أيام الأحد والإثنين والثلاثاء مخصصة للنساء، ويمكن للرجال الذهاب للحدائق أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت. ويتعين على النساء الالتزام بالزى الإسلامى».

وأصدرت الوزارة تعليمات لجميع المجاهدين (المنتسبين لطالبان) بعدم دخول الحدائق بأسلحة وزى عسكرى فى الأيام المخصصة للرجال لئلا يتم محاسبتهم.

كما طلبت الوزارة من الأسر عدم التواجد بالقرب من الغرباء، أثناء القيام بالتنزه أو التخييم.