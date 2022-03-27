سنغافورة تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ فبراير

تراجع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 والمرضى به بالمستشفيات في سنغافورة إلى 4848 إصابة و694 مريضا على التوالي اليوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية نقلا عن وزارة الصحة.



وينخفض الرقم عن الـ 731 مريضا بالمستشفيات ،والـ6434 إصابة المسجلين أمس السبت .



وقالت الصحيفة إن عدد الإصابات الجديدة هو الأقل منذ الثالث من فبراير الماضي، عندما بلغت الإصابات 4297 إصابة.



كما تم تسجيل أربع وفيات بالمرض اليوم الأحد.



وقالت وزارة الصحة في تحديثها المسائي، إن معدل الإصابات الأسبوعي لكوفيد-19 ظل أقل من واحد صحيح لليوم السادس والعشرين على التوالي، حيث بلغ 75ر0. وكان المعدل يوم أمس السبت 77ر0.