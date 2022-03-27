بلينكن: ملتزمون بحصول الفلسطينيين والإسرائيليين على حق متساوٍ في الحرية والفرص

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة مستمرة في العمل مع الشركاء؛ لمواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، منددًا بهجوم جماعة الحوثي على المنشآت المدنية في السعودية والإمارات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأحد، أن بلاده تثمن الجهود الدبلوماسية الجادة لإنهاء العدوان الروسي على أوكرانيا، معربًا عن تقدير واشنطن لجميع الجهود المبذولة من الشركاء والحلفاء، لإنهاء تداعيات حرب روسيا في أوكرانيا.

وأشار إلى أن إسرائيل أرسلت المساعدات الغذائية والطبية إلى أوكرانيا، وأقامت مستشفى ميدانيًا لهم، متابعًا: «تفاعلت بشكل مباشر مع المسؤولين عن إدارة المستشفى الميداني، وهو أمر هام في ظل تعرض النساء والأطفال الأوكران للقتل والنزوح بسبب الهجمات الروسية».

ولفت إلى أن مباحثاته مع الجانب الإسرائيلي، شددت على التزام الولايات المتحدة بحصول الإسرائيليين والفلسطينيين على حق متساوٍ في الحرية والفرص والكرامة، قائلًا إن واشنطن تدعم حل الدولتين.

وذكر أن «إسرائيل تبذل جهودًا متميزة في حل الدولتين، وتحسين أوضاع الفلسطينيين، والوضع القانوني لسكان قطاع غزة»، معقبًا: «في إطار إعادة علاقة أمريكا مع السلطة والشعب الفلسطيني، ألتقي قريبا مع الرئيس أبو مازن، وسنزيد المساعدات الإنسانية المخصصة لفلسطين».

وأوضح أنه ناقش «الأساليب لجعل شهر رمضان آمنًا ومباركًا في قطاع غزة والصفة الغربية والقدس أيضًا»، مستطردًا: «ناقشنا العمل على كل المواضيع، التي تؤدي إلى التوترات كتوسيع المستوطنات وطرد العائلات من منازلها».