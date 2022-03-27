بريطانيا تحدد شرطين أساسيين لرفع العقوبات عن روسيا

حددت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس اليوم الأحد، شرطين أساسيين لرفع العقوبات عن روسيا وهما وقف إطلاق النار وانسحاب قواتها من أوكرانيا.

وقالت تراس - بحسب صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- " لا ينبغي رفع العقوبات عن روسيا إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قواتها"، فضلا عن التعهدات بعدم وقوع هجمات عسكرية أخرى، مؤكدة ضرورة مضاعفة العقوبات على روسيا في الوقت الحالي، إضافة إلى مضاعفة كميات توريد الأسلحة لأوكرانيا كونه سيسرع جلوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطاولة المفاوضات.

وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية أن بلادها تريد أن تلعب دورًا رئيسيًا عندما يحين وقت المفاوضات لضمان دعم أوكرانيا في توقيع اتفاقية فعالة.