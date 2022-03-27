 زاخاروفا ردا على تصريحات بوريل: «تلاعباتهم الدنيئة تؤجج الأزمات في العالم» - بوابة الشروق
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زاخاروفا ردا على تصريحات بوريل: «تلاعباتهم الدنيئة تؤجج الأزمات في العالم»

رويترز
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 8:48 ص | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 8:48 ص

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدبلوماسية الأوروبية بـ"الدنيئة"، مؤكدة أن تلاعبات الغرب "لا تفيد سوى تأجيج الأزمات في العالم".

وعلقت زاخاروفا على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بأن تصرفات الغرب قد تدفع "روسيا تجاه الصين" وتؤدي إلى اختلال التوازن.

وقال بوريل في وقت سابق، إنه إذا دفع الغرب روسيا نحو الصين، سيخلق جنوب شرق وشمال غرب عالمي قد يؤدي إلى "اختلالات لا تصدق".

وكتبت زاخاروفا على حسابها في تطبيق تيليلغرام: "لم أكن لأثق بهم في موازنة عجلات سيارة، فما بالكم بالجيوسياسة. تلاعباتهم الدنيئة، فقط تزيد الأزمات في العالم... دبلوماسية بروكسل الكاذبة".

المصدر: نوفوستي


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